Otto e Mezzo, Cacciari rivela: "Gli Usa faranno di tutto per fermare la destra"

Massimo Cacciari a Otto e Mezzo commenta il dossier Usa in cui si parla di finanziamenti da parte della Russia a diversi partiti in Europa. Nella lista che arriva da Washington non c'è l'Italia, ma la sinistra sta usando questo cavallo di battaglia per attaccare il centrodestra. E Cacciari prova a spiegare, a suo parere, cosa c'è dietro questa mossa degli americani con lo zampino di Biden: "A me pare chiaro quello che sta succedendo. Era del tutto prevedibile. Gli americani, l'amministrazione Biden, temono l'arrivo di questa destra al governo in Italia. Ed evidentemente faranno di tutto per fermare la corsa del centrodestra".

Parole pesanti che lasciano il gelo nello studio della Gruber dove è presente anche Mario Monti. Poi lo stesso Cacciari ha aggiunto: "Io credo che alla fine gli americani, con una vittoria larga del centrodestra, una vittoria netta, tratteranno con la Meloni, saranno costretti a farlo".

Insomma l'ex sindaco di Venezia parla di uno scenario, quello dell'ingerenza Usa sul voto, prevedibile. Ma sottolinea che il destino del governo sarà deciso dal risultato elettorale: a suo dire solo una vittoria larga del centrodestra può mettere a riparo l'esecutivo da eventuali scossoni che arrivano dall'estero.