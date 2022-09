Matteo Salvini lancia l'allarme: "Bollette? Senza interventi strage come quella del Covid"

15 settembre 2022 a

Matteo Salvini non ha dubbi: per fermare il caro bollette bisogna intervenire subito. Il leader della Lega a Mattino Cinque manda un messaggio a tutti i partiti, alleati inclusi, per intervenire rapidamente e chiudere la partita sul caro energia dando ossigeno alle tasche degli italiani: "I figli se i genitori non portano a casa lo stipendio, la sera non mangiano. Mettere 30 mld adesso non è un debito per farsi la settimana bianca. Il problema non è polemizzare, la bolletta non è di destra o di sinistra. Ma se la bolletta triplica bisogna intervenire subito, non è un capriccio di Salvini, forse a qualche mio collega parlamentare la bolletta non è arrivata", spiega rispondendo anche a Giorgia Meloni che ha alcune perplessità sullo scostamento di bilancio.

Intervistato a Mattino 5 su Canale 5, Salvini ha ribadito che "noi rischiamo una strage come quella del Covid. La richiesta della Legga è fare subito quello che hanno fatto tutti gli altri, tutti i paesi europei stanno bloccando gli aumenti, perché l’Italia no? Io con Meloni e Berlusconi vado d’accordo su tutto, ma l’emergenza bollette non era pesante come oggi tre mesi fa e il rischio è adesso. Mi piacerebbe che la politica si unisse perché i soldi servono adesso, le imprese hanno difficoltà e i lavoratori sono in cassa integrazione adesso".