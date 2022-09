Balneari, Massimo Garavaglia: "Pronto a dimettermi", bomba su governo

16 settembre 2022 a

Il ministro Garavaglia adesso va all'attacco. Acque agitate nel governo per la mappatura delle concessioni pubbliche sui balneari che entrerà molto probabilmente nel decreto legislativo che va ad attuare la legge Concorrenza. Il ministro del Turismo e tutta la Lega sono irremovibili su questo fronte: "e si fa una cosa che di fatto è inutile in un momento come questo, mi dimetto", avrebbe detto Garavaglia.

Uno scontro impensabile nel governo a pochi giorni dal voto. Il ministro avrebbe chiesto lo stralcio del provvedimento. La questione, sempre secondo quanto viene riferito, dovrebbe ora essere sottoposta dai tecnici di Palazzo Chigi al presidente del Consiglio, Mario Draghi. Quello sulle concessioni sarebbe il primo dei decreti attuativi della legge sulla Concorrenza. Testo su cui il Ministero “non è nemmeno stato coinvolto”, ha precisato Garavaglia, aggiungendo: “Non ha senso fare un'azione che chiaramente sembra politica a una settimana dalle elezioni".

Insomma si rischia l'incidente a pochi giorni dalle elezioni. Un vero e proprio terremoto politico che potrebbe travolgere l'esecutivo già dimissionario con l'uscita di scena di un ministro di peso come Garavaglia. Non è esclusa al momento un'intesa che potrebbe evitare il peggio per il Consiglio dei Ministri e per il governo. E Garavaglia ha incassato anche il sostegno degli alleati di Forza Italia: "Ho chiamato il ministro Garavaglia al quale ho espresso pieno sostegno per la sua indisponibilità al varo di norme attuative della riforma delle concessioni balneari. È un’autentica provocazione. Su questo tema si dovrà pronunciare il nuovo governo dopo le elezioni. L’ho detto chiaramente anche a nome di Forza Italia e ho ribadito a Garavaglia che la sua chiara posizione è la nostra posizione e che gli siamo accanto in maniera totale e convinta", ha affermato il senatore azzurro, Maurizio Gasparri.