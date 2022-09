Senatore maniaco, "mani sotto la gonna tra le parti intime": bomba in Parlamento

16 settembre 2022 a

Un altro scandalo terremota il Parlamento: una donna ha confessato le molestie subite da un senatore. Nessun nome e nessun cognome, l'unico indizio dato è che l'uomo accusato è "un senatore della Repubblica, candidato alle prossime elezioni e ai piani alti di uno dei principali partiti di questa campagna elettorale". Così lo descrive Fanpage, che ha raccolto la testimonianza della presunta vittima. È lei a raccontare il primo incontro avvenuto nella sede del partito, ed è sempre lei a svelare che poco dopo il faccia a faccia il senatore l'ha riempita di messaggi ambigui. Molti con riferimenti sessuali espliciti. Poi il secondo appuntamento, questa volta nel suo ufficio istituzionale, nell’edificio che guarda proprio Palazzo Madama. Ed è qui che il parlamentare invita la ragazza a sedersi su un divanetto, prende il telefono e chiama uno dei vertici del partito: "Ho qui la persona che ti sostituirà". Dopo aver riattaccato il telefono, il politico passa al ricatto: "Ho fatto quello che volevi, adesso tocca a te". A quel punto il parlamentare la bacia, al suo rifiuto le mette le mani sotto la gonna toccandole le parti intime. Appena riesce, la giovane si libera e scappa.

Ma la storia non finisce qui, perché il senatore continua a cercarla tra chiamate e sms. Alla minaccia della vittima di denunciare, il politico risponde: "Sì, certo, denunci un senatore con l'immunità. Stai perdendo l’uomo e l’occasione della tua vita". E ancora: "Ma smettila a fare la perfettina, se non volevi che ci provavo non ti mettevi la gonna, che era un chiaro segnale, ti mettevi i pantaloni e facevi la frigida. Con questi movimenti femministi del ca**o vi siete tutte montate la testa".

Solo successivamente la ragazza capisce di non essere da sola. Qualche giorno dopo, infatti, l'assistene del parlamentare le telefona: "Ho una persona che dovresti sentire, anche lei ha subito quello che hai subito tu. Parlaci, denunciate insieme". Ma al solo pensiero di essere denunciato, il senatore passa al contrattacco e manda l'anticrime in casa della giovane. La denuncia? Diffamazione e stalking e a farla è il senatore. "Non abbiamo niente in mano, l’ha fatto per darti una lezione". ammette lo stesso capo ispettore.