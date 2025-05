Concertone, la ragazza molestata: "Nessuno mi aiutava, mi dicevano di stare zitta"

Altro caso di molestie di gruppo. Questa volta al Concertone del Primo maggio, dove - tra l'esibizione di Gazzelle e Lucio Corsi - una 25enne è stata accerchiata e molestata da tre tunisini. La ragazza, arrivata a Roma da Caserta, era in compagnia di un'amica. Solo lei l'ha aiutata a uscire da quell'incubo. "È stato terrificante. Mi ha salvata la mia amica, tirandomi via da lì. E mentre lei urlava per chiedere aiuto, c’era chi le diceva di smettere, che disturbava la musica. Non volevo credere alle mie orecchie. Ti rendi conto di quello che sta succedendo e non fai niente?". Uno sfogo, quello riportato sulle colonne di Repubblica, che dimostra come i democratici e antifascisti frequentatori del Concertone non abbiano mosso un dito per aiutarla.

"Tre contro una - ricostruisce Giovanna la vicenda -. Ero pietrificata. Non riuscivo nemmeno a chiedere aiuto. Mi ha riportata a un passato che cerco da anni di dimenticare: da bambina ho vissuto qualcosa di ancora peggiore". Con lei c’era un’amica, anche lei di Caserta, che è riuscita a tirarla via e a chiedere aiuto urlando. Proprio in quel momento, stando al racconto, un ragazzo abbracciato alla fidanzata ha rimproverato l’amica di Giovanna.