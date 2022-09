Luigi Di Maio a Napoli, brutale aggressione ai militanti: ecco le foto

17 settembre 2022 a

Alcuni attivisti di Impegno Civico, il nuovo partito di Luigi Di Maio, sono stati aggrediti questa mattina a Napoli. "A tutto c'è un limite. Gli insulti e il clima d'odio in questa campagna elettorale stanno superando ogni limite. Davanti alle aggressioni fisiche non c'è alcuna giustificazione. Oggi a Napoli i ragazzi di Impegno Civico sono stati malmenati, le loro magliette strappate, il gazebo distrutto, come potete vedere dalla foto. Questa non è campagna elettorale", ha scritto il ministro degli Esteri su Instagram, pubblicando la foto del gazebo distrutto.

"Ma a chi fa della violenza uno strumento di propaganda politica dico di fermarsi e chiedere scusa - ha proseguito l'ex grillino -. Spero che tutti gli schieramenti politici si uniscano al mio appello. Noi andiamo avanti con educazione e rispetto, queste minacce non ci intimoriscono, non ci fermano".

Di recente a subire un'aggressione sono stati anche i militanti della Lega: un gazebo a Marina di Carrara è stato preso di mira da 50 anarchici. "In questa campagna elettorale siamo arrivati a 50 aggressioni violente a militanti della Lega - ha commentato Salvini -. L'ultima, a Marina di Carrara, effettuata da un branco di teppisti che hanno sfasciato, bastonato e derubato militanti giovani e anziani della Lega. Questi elementi sono figli di clima d'odio generato da politica e giornali".