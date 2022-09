Salvini punge Draghi: "Non ho tempo per seguirlo"

17 settembre 2022 a





"Non ho tempo di seguire le conferenze": così Matteo Salvini ha risposto a chi gli ha chiesto se si fosse sentito tirato in causa da Draghi durante l'incontro con la stampa di ieri. "Penso sia legittimo non seguire le conferenze di Draghi. Non c’è ancora un articolo della costituzione che lo imponga", ha proseguito il leader della Lega, che è intervenuto a margine dell'evento "Credo nella flat tax" a Milano. Incalzato dai giornalisti su come fossero i suoi rapporti col premier uscente, il segretario del Carroccio ha dichiarato: "Corretti da parte mia".

Parlando delle prossime elezioni, invece, Salvini si è detto ottimista: "Siamo destinati a vincere e a governare insieme almeno per 5 anni. Non vedo l'ora che arrivi il 25 settembre". Spazio poi anche all'Europa: "C'è un'Europa troppo sbilanciata a nord e si decide tutto tra Parigi e Berlino. Il Mediterraneo può tornare a essere un grande mare di ricchezza, pace e incontro fra i popoli. Non possiamo inseguire solo i microPaesi del nord che hanno esigenze diverse dalle nostre. Un asse tra Francia, Spagna, Italia, Portogallo, Grecia, Cipro, Malta e un incontro con la sponda sud del Mediterraneo sarà fondamentale".

Infine, commentando il fatto che domani mattina la manifestazione elettorale del Pd a Monza avverrà contemporaneamente a quella del raduno leghista a Pontida, Salvini ha detto: "Spero che si parli di idee, perché per ora la sinistra ha parlato di razzismo, Russia, rischio democratico. Noi domani a Pontida porteremo alcune decine di migliaia di persone e spero che Letta possa fare altrettanto".