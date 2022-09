Giorgia Meloni replica a Letta: "Quei testi li scrivi tu o paghi chi ti detesta?"

19 settembre 2022 a

a

a

Ancora scontro durissimo tra Enrico Letta e Giorgia Meloni. Il segretario del Pd è tornato ad attaccare la leader di Fratelli d'Italia in vista del voto del 25 settembre. Dalle parti del Pd la paura per un flop clamoroso alle urne porta anche ad alzare i toni contro gli avversari politici ma anche a cavalcare i soliti ritornelli che mettono nel mirino i valori di Fratelli d'Italia come ad esempio Dio, patria e famiglia. E così Letta sui social ha scritto: "Chi dice 3 parole, Dio, Patria Famiglia, ne intende una sola: patriarcato". Poi l'affondo: "Meloni guida FdI perché non contesta ma esalta un modella maschilista e reazionario di società. Femminile non significa femminista".

La risposta della Meloni non si è fatta attendere. Su Facebook proprio la leader di Fratelli d'Italia ha risposto in modo duro: "Cresciuta in una famiglia matriarcale, presidente di un partito tra omologhi quasi tutti uomini, ho sempre deciso io della mia vita. E io vorrei una società patriarcale? Ma questi testi li scrivi tu? Perché o hai perso il senso della misura o stai pagando qualcuno che ti detesta". Insomma Letta ancora una volta ha esagerato e la Meloni come sempre l'ha messo a tacere.