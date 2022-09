Giorgia Meloni si sfoga: "Sotto attacco anche dai ministri", la frase di ghiaccio

20 settembre 2022 a

Giorgia Meloni non le manda a dire. La leader di Fratelli d'Italia mette nel mirino il Viminale e la sinistra per gli attacchi continui ricevuti in campagna elettorale e soprattutto per la poca protezione ricevuta durante i suoi comizi. Le contestazioni sono all'ordine del giorno e la leader di Fratelli d'Italia teme che qualcuno cerchi l'incidente per poi puntare il dito contro i suoi. E così su Facebook la Meloni si sfoga ancora una volta e spiega come stanno davvero le cose.

"In nessuna democrazia evoluta l’unica opposizione al Governo è oggetto di sistematici attacchi da parte di Ministri, cariche istituzionali e grandi media. E, soprattutto, in nessuna democrazia occidentale il Governo consente scientificamente provocazioni che potrebbero facilmente sfociare in disordini - durante la campagna elettorale - nelle manifestazioni politiche dell’opposizione. Questa gente parla di Europa, ma il loro modello è il regime di Ceaușescu. Non ci facciamo intimidire da chi odia la libertà e la sovranità popolare", tuona la leader di Fratelli d'Italia. Parole chiarissime che spiegano quanto sia alta la tensione ormai a pochi giorni dal voto. Insomma il veleno della sinistra non si arresta. Simbolo di una coalizione rassegnata alla sconfitta.