Giuseppe Conte, la verità dietro questa foto: "Lasciato solo da Grillo"

Beppe Grillo non si è visto né sentito nel corso di questa campagna elettorale. Non ci sarà neanche a Roma, dove era atteso per la tappa conclusiva di venerdì sul palco di piazza santi Apostoli. Il fondatore del Movimento 5 Stelle si limiterà a mandare un video-messaggio: ulteriore conferma del fatto che i rapporti con Giuseppe Conte sono tutt’altro che idilliaci?

Un sospetto alimentato anche dall’ultima foto pubblicata sui social da Grillo e Conte: i due sono ritratti insieme, di spalle, mentre Beppe indica “la via” all’ex premier. II fondatore del M5s non si è nemmeno scomodato a scrivere qualcosa: si è limitato a un “verso il 2050! #dallapartegiusta”, scritto ovviamente dall’ufficio stampa. “Dieci minuti, il tempo di mettersi in posa con Conte, ‘clic!’, e poi via, Grillo è di nuovo sparito. Una foto di spalle è tutto quel che resta della sua presenza in questa campagna elettorale”, scrive La Stampa.

Pare che la foto da diffondere pubblicamente l’abbia scelta proprio Grillo, a riaffermare il suo ruolo di guida all’interno del Movimento. Conte ha invece scritto qualcosa in più per accompagnare la stessa foto: “A Genova, ne approfitto per un rapido saluto a Beppe”. Secondo La Stampa è “un prezzo che Conte paga volentieri, in cambio della piena libertà ottenuta in questa campagna elettorale, senza dover temere che su di lui si allungasse l’ombra di Grillo a contendergli il potere”.