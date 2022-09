Queste Pascale e Paola Turci? No, uno choc: come le becca Signorini

21 settembre 2022 a

a

a

Paola Turci è tornata a casa dopo essere stata ricoverata a Villa Margherita, clinica privata romana, per una brutta caduta in barca a fine agosto che le aveva provocato un trauma cranico. Ora la cantante è stata immortalata da Chi mentre lascia la clinica. La Turci porta un tutore al braccio e un cerotto che sembra coprire una ferita alla testa. Al suo fianco, come sempre, c'è la moglie Francesca Pascale, che è andata a prenderla all'uscita dalla clinica con un mazzo di rose rosse. Le due sono sempre state insieme anche durate la degenza della Turci.

Era stata la stessa Pascale, il 28 agosto scorso a dare la notizia con un post pubblicato sul suo profilo Instagram dell’incidente di cui era stata vittima la moglie ("Dopo lo spavento improvviso, il peggio è passato. Anima grande ti amo"). Poi il giorno del compleanno - il 12 settembre - aveva diffuso uno scatto con la scritta: "Buon compleanno amore gigante".

Alessia Marcuzzi legge in topless, "al naturale": foto da bollino rosso | Guarda

Della loro storia d’amore si era saputo nell’estate del 2020, quando le due donne furono immortalate mentre si baciavano su uno yacht nel Cilento. La ex compagna di Silvio Berlusconi e la cantante si sono sposate il 2 luglio a Montalcino (Siena).