Prodi, la lezione di Francesca Pascale: "Cosa diceva sempre Berlusconi"

Nonostante un filmato tolga ogni dubbio su quanto fatto dall'ex premier alla giornalista Lavinia Orefici (non ha preso bene la sua domanda e ha reagito tirandole i capelli ndr), da Elly Schlein e dem vari non una parola. "Il silenzio della sinistra - non può non notare Pascale - è imbarazzante, una vergogna. L’atteggiamento di Prodi è totalmente sbagliato e, se l’avesse assunto un altro personaggio di qualunque partito politico, immagino anche solo Berlusconi, tutta la sinistra sarebbe scesa in piazza coni forconi, giustamente. Prodi ha avuto un atteggiamento da bullo , da maleducato, facendo leva sul fatto che è un uomo anziano e quindi si sente sul piedistallo e in dovere addirittura di mettere le mani addosso a una donna".

A condannare la tirata di capelli di Romano Prodi c'è anche Francesca Pascale . Ex compagna di Silvio Berlusconi , l'attivista racconta quanto il fondatore di Forza Italia gli avesse sempre detto. "Berlusconi lo diceva sempre - tuona in un'intervista a Il Tempo - la sinistra ha sempre avuto una doppia morale. Se è lei a commettere errori sono scivoloni, se lo fanno gli avversari sono atteggiamenti da punire severamente e chiedono la gogna mediatica. Si limitano a parlare, gli altri arrivano ai fatti e all’opposizione non si chiedono il perché la destra stia stravincendo in tutto il mondo".

E proprio una donna del Pd come Laura Boldrini è addirittura arrivata ad "arrampicarsi sugli specchi dicendo 'non l’ho visto'?". Questo - conclude Pascale - dimostra ancora una volta come la sinistra si sia fatta portavoce di temi che non solo non riesce a portare a termine, ma li strumentalizza fino a renderli ridicoli. Il rispetto per le donne vale per tutte, cosa che purtroppo per la sinistra non vale. Ma come si permette Prodi di mettere le mani addosso a una persona che fa semplicemente una domanda? Poi, per di più, la giornalista ha usato un tono estremamente educato".