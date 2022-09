Centrodestra, vergognosi insulti dalla Germania: "Teppista, sessista, la bionda..."

21 settembre 2022 a

Ancora un attacco dalla Germania. Il centrodestra è sempre di più nel mirino teutonico e la stampa tedesca non lascia passare giorno senza attaccare il centrodestra italiano. In ordine di tempo è il settimanale di Amburgo, Stern, a scaricare odio sulla coalizione moderata. E lo fa con toni vergognosi definendo così Berlusconi, Salvini e Meloni: "Un magnate dei media sessista, un teppista politico egocentrico e una bionda donna romana le cui grida di battaglia sono: 'Io sono Giorgia! Sono una donna! Sono una madre! Sono una cristiana!'".

"Tutto quello che dovete fare ora - continua 'Stern' - è immaginare queste parole in italiano, sottratte a un ritmo da discoteca, e ci siete dentro, nel teatro politico di fine estate 2022". Non poteva certo mancare il "pericolo fascista". Il settimanale tedesco si allinea alle posizioni dell'Spd che recentemente insieme a Letta ha attaccato il centrodestra italiano: "Una stagione definita surreale che vede l'Italia spostarsi verso l'estrema destra nelle prossime elezioni. Con Giorgia Meloni, prima donna premier, e alla guida di un partito che ha le sue origini nelle organizzazioni post-fasciste". Insomma parole durissime e irrispettose a pochi giorni dal voto. L'ennesima ingerenza dalla Germania per influenzare il risultato delle elezioni.