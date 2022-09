PiazzaPulita, De Girolamo zittisce Formigli: "Questo non si può negare"

23 settembre 2022 a

"Onestamente io non vedo piazze violente, però devo dire la verità": Nunzia De Girolamo, ospite di Corrado Formigli a PiazzaPulita su La7, ha parlato della campagna elettorale in corso, prendendo le difese di Giorgia Meloni, grande protagonista della corsa al voto. "Io ho visto una campagna elettorale dai toni non piacevoli nella quale la sinistra ha fatto molto per spaventare e poco per costruire. Cioè anche nei salotti televisivi o fra molti politici ci sono tanti spaventapasseri, mi dispiace usare questo termine forte".

"Vedo poche persone con una visione politica sui problemi reali - ha continuato l'ex ministra nello studio del talk -. Io non so se le piazze possano diventare violente o non violente, erano ragazzi che manifestavano come tanti altri". In questo caso il riferimento era ad alcuni manifestanti che hanno protestato a uno dei comizi della leader di Fratelli d'Italia.

Alla fine, la De Girolamo ha sottolineato: "Che su Giorgia Meloni ci sia una campagna di odio, questo non lo possiamo negare. E non mi pare che Giorgia Meloni abbia mai agito fuori dai dettami della Costituzione". Una evidente stoccata a Formigli, che aveva costruito una intera puntata sul rischio-democratura con un governo a trazione FdI. La stessa denuncia è stata fatta dalla Meloni stessa qualche giorno fa: "Non ci facciamo intimidire e confido negli italiani per rispondere alla campagna d'odio scatenata contro FdI. D'altronde, quando esponenti politici e delle Istituzioni dicono agli avversari che dovranno sputare sangue, poi succede che qualcuno possa prenderli in parola".