Giorgia Meloni a Mentana: "Ancora?". Fascismo, cannonate alla sinistra

24 settembre 2022 a

a

a

Lo spettro del fascismo, le ombre nere: lo spauracchio agitato in modo grottesco dalla sinistra per tutta la campagna elettorale contro Fratelli d'Italia. E il tema ricompare anche a L'ultima parola, lo speciale elettorale condotto da Enrico Mentana su La7 alla vigilia del silenzio elettorale, nella serata di venerdì 23 settembre. E il tema ricompare ovviamente quando l'ospite in studio è Giorgia Meloni, che commenta subito con ironia: "Fascismo? Ancora?".

Giorgia Meloni, "camerati e fasci": su Repubblica due pagine-vergogna | Guarda

E Mentana: Dica una cosa non dico che rassicuri, è evidente che molti che non hanno timori...". Quindi, la leader FdI parte in quarta: "Questa è una coperta di Linus per la sinistra. Il Parlamento europeo ha votato una risoluzione che condannava tutti i regimi dittatoriali del'900. Franchismo, fascismo, nazismo, comunismo sovietico. FdI la ha votata compattamente, convintamente. Sa chi sono gli unici in tutta Europa ad aver fatto dei distinguo su quella mozione? La sinistra italiana. Quelli che hanno dei problemi col passato non siamo noi, eppure ce ne chiedete conto ogni giorno. Io giudico i fatti", rimarca.

"Nessuno più consapevole della Meloni". Elisabetta Gardini, parole drammatiche | Video

E ancora: "Io penso che questa sia la sinistra più estremista, quella che si è vista in campagna elettorale: violenta, aggressiva, amica dei violenti, sobillatrice, una vergogna. Però oggettivamente quando incontro Enrico Letta non gli chiedo di condannare in modo definitivo il comunismo, che non hanno condannato mai, a differenza di quel che abbiamo fatto noi - ricorda -. A me indispettisce questa cosa: tutto il tempo che io passo a parlare di questo, un tema che non interessa a nessuno perché la gente non arriva a fine mese, è tempo che mi viene tolto dal poter parlare di cosa vorrei fare in questo millennio", conclude Giorgia Meloni.