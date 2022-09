Gianluigi Paragone rosica: "Ecco perché abbiamo perso"

26 settembre 2022 a

Gianluigi Paragone mastica amaro. Il suo Italexit resta fuori dal Parlamento. Non è stato centrato l'obiettivo del 3 per cento e di fatto il partito anti-Euro resta fuori dal nuovo emiciclo che si insedierà entro la prima metà di ottobre. Paragone già rosica per il risultato e cerca di capire i motivi di questa sconfitta che è arrivata in modo così pesante. Paragone di fatto ai microfoni di La7 accetta a denti stretti il risultato del voto e afferma: "Speravamo in un'affluenza decisamente superiore".

E ancora: "La nostra scommessa era di superare la soglia di sbarramento. Speravamo in un’affluenza decisamente superiore. Non credo sia un bene per la democrazia un’affluenza così bassa. C’è un paese preoccupato che non trova nella proposta politica né una risposta né una spinta per andare al voto".

Poi sempre lo stesso Paragone ha aggiunto: "È una spia rossa sul cruscotto della futura classe dirigente. Il governo Draghi comunque non mi sembra abbia portato grande fortuna alle forze che lo hanno sostenuto, ne escono molto ammaccate. Qualcuno si fida ancora del Movimento Cinque Stelle: rispetto al Nord sono fortemente asimmetrici i dati del Sud dove il reddito di cittadinanza è diventato una rendita politica". Insomma la sfida con Italexit è stata persa.