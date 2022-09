Maratona Mentana, bomba di La Russa: "Per chi ha votato Gianfranco Fini"

26 settembre 2022 a

Gianfranco Fini non è riuscito dove è riuscita Giorgia Meloni. L'ex leader di Alleanza Nazionale ha portato il suo partito al governo, ma la Meloni ha fatto molto di più con Fratelli d'Italia rendendo il partito della destra italiana la prima formazione del Paese e la più votata della coalizione di centrodestra. Ma a quanto pare Fini ha appreso con entusiasmo la vittoria del centrodestra e soprattutto quella di Fratelli d'Italia. A raccontarlo è stato Ignazio La Russa, uno degli ex "colonnelli" di An che ai microfoni della Maratona Mentana ha parlato del suo raporto con Fini: "L'ho sentito, è molto contento per il risultato elettorale".

Poi ha rivelato un retroscena: "Fini ha votato per noi e mi ha chiamato per farmi i complimenti". Insomma nonostante la virata a sinistra con Futuro e Libertà dopo la fine di Alleanza Nazionale, il legame tra Fini e la destra pare sia rimasto intatto. E di certo guarderà con un pizzico di rimpianto al risultato elettorale di Fratelli d'Italia.

La Meloni ma anche i colonnelli di An sono riusciti in un'impresa epica: riportare la destra al governo come primo partito. Un'impresa che Fini fece naufragare dopo lo strappo con Berlusconi del celebre "che fai mi cacci?".