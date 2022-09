Umberto Bossi fuori dal Parlamento: come è successo

27 settembre 2022 a

Adesso è ufficiale, Umberto Bossi è fuori dal prossimo Parlamento. L'ex leader del Carroccio infatti non ce l'ha fatta e dopo tanti anni non metterà piede al Senato. ' ufficiale, dopo trentacinque anni Umberto Bossi lascia il Parlamento. Il fondatore della Lega era il primo nella lista proporzionale del Carroccio per la Camera a Varese, dove pero' il partito non ha ottenuto alcun seggio. A quanto pare dietro la sconfitta di Bossi c'è l'effetto flipper che si è abbattuto sul voto. E di fatto a spiegare cosa è accaduto è stato Paolo Feltrin, politologo, già docente di scienza della politica all'Università di Trieste.

Sul Giorno l'esperto ha infatti analizzato le conseguenze dell'effetto flipper. Si prende il totale dei voti validi, a livello nazionale per la Camera e a livello regionale per il Senato, e si dividono per il numero dei seggi disponibili. Il risultato è la soglia che i partiti devono raggiungere per avere diritto ad un seggio".

Ed è proprio durante questo passaggio che si manifesta quello che l'esperto definisce "effetto flipper". "Qui c'è un triplo passaggio: questo comporta il flipper. Cioè vinco in una regione e ottengo il seggio dall'altra. Per essere chiari: se io ho diritto a 3,7 seggi, è evidente che non posso prendere lo 0,7 di un candidato. Devo trovare un'altra regione in cui piazzare quel resto". E in alcuni casi potrebbe questa procedura potrebbe avere un esito negativo come nel caso di Umberto Bossi.