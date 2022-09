Tagadà, Crosetto "si allena a non rispondere": come fa impazzire i compagni di La7

28 settembre 2022 a

Guido Crosetto è stato intercettato dai giornalisti, ma non ha voluto rispondere alle tante domande sulla squadra di governo che Giorgia Meloni intende presentare a Sergio Mattarella una volta che le sarà affidato il mandato. “Mi sto allenando a commentare con un no comment”, ha dichiarato il fondatore di Fratello d’Italia, che in queste ore è molto chiacchierato perché potrebbe avere un ruolo importante nel prossimo esecutivo.

Video su questo argomento Crosetto assaltato dai giornalisti: "Sarà nel governo?", la sua risposta secca

“Saluto molto volentieri Tiziana Panella, che apprezzo molto”, si è limitato a dire Crosetto davanti alle telecamere di Tagadà. “Avevamo provato a fare qualche domanda - ha affermato l’inviata di La7 - visto che Crosetto è in corsa come sottosegretario alla presidenza del Consiglio o come ministro dello Sviluppo economico”. “Ma voi sbagliate tutto - si è limitato a commentare il diretto interessato - no comment e via”. “Il messaggio mi pare chiaro - ha dichiarato la Panella - però ci siamo presi i complimenti di Crosetto. Direi che il suo no comment è molto eloquente”.

Considerato uno dei fedelissimi della Meloni, l’ex deputato di Fdi è attualmente impegnato nel settore privato, ma il suo nome circola con insistenza nelle indiscrezioni riguardanti la nuova squadra di governo: potrebbe diventare ministro della Difesa o dello Sviluppo economico, ma anche ricoprire il ruolo di sottosegretario alla presidenza del Consiglio.

E nel rilanciare il video del "no-comment" di Crosetto su Twitter, ecco che da Tagadà commentano: "Crosetto si 'allena' a non rispondere alle domande dei cronisti. Ma il suo no-comment è condito da un saluto a Tiziana Panella". Insomma, a La7 sembrano non gradire del tutto il silenzio del "gigante".