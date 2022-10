Elsa Fornero, rivelazione sconcertante: "Per chi ho votato"

07 ottobre 2022 a

Elsa Fornero non usa giri di parole e mette nel mirino Matteo Salvini. Ai microfoni di "Un giorno da pecora" l'ex ministro del Lavoro va all'attacco a testa bassa contro il segretario del Carroccio insultandolo con una frase: "Non lo auguro agli italiani". Una frase a cui l'ex titolare del Viminale ha risposto in modo chiaro su Twitter: "La Fornero non mi ama? Ne sono orgoglioso! Cancellare la sua orribile legge sarà un dovere e un piacere".

L'ex ministro del Lavoro ha poi dovuto incassare anche la reazione dell'ideologo di Quota 100, il leghista Claudio Durigon che ha affermato: "Per i ministri, come per qualunque professionista, vale la dimensione del proprio lavoro, e la portata del proprio operato. Elsa Fornero ha dato vita a una riforma del sistema pensionistico vergognosa, che ha semplicemente innalzato l'età pensionabile con errori poi riparati con moltissime salvaguardie, costate oltre 12 miliardi di euro. Ha imposto sacrifici, e abbiamo anche dovuto assistere allo svenevole teatrino che si consumò in conferenza stampa. A breve archivieremo quella stagione di inadeguatezza con Quota 41. Fornero si prenda una tisana, magari si legga un buon libro, si tenga lontana da temi su cui ha fatto danni e lasci lavorare le persone competenti".

Ma la Fornero nella sua intervista ai microfoni di Radio 1 ha anche parlato del voto di domenica 25 settembre e ha rivelato la sua preferenza dentro l'urna: "Da una parte ho votato il Pd, dall'altra per Calenda. È stato un errore grave non mettersi insieme, quello sarebbe stato il mio auspicio". Ecco perché la sua riforma è piaciuta solo alla sinistra. Insomma l'ex ministro ha le idee un po' confuse. Con il suo voto ha inguaiato Letta non dandogli il voto al Senato, e dall'altra parte ha inguaiato pure Calenda che era a caccia di consensi per portare in alto il Terzo Polo: è riuscita a scontentare tutti. Ma, soprattutto, è riuscita a votare due partiti in netta contrapposizione: idee confuse...