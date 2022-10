Sondaggio Termometro Politico, botto di M5s e Conte dopo il voto: le cifre

09 ottobre 2022 a

Giorgia Meloni saluta il Partito democratico. A quasi due settimane dal voto del 25 settembre, Fratelli d'Italia rimane stabile al primo posto piazzandosi al 26,6 per cento. Una cifra che stacca di ben otto punti Enrico Letta. Il flop dei dem viene dunque confermato dalla rilevazione di Termometro politico che li vede crollare al 18,7. Il Pd paga il caro prezzo di una campagna elettorale poco influente e delle mancate alleanze. In particolare a non apportare benefici ai dem è stato l'allontanamento dal Movimento 5 Stelle.

Lo stesso Movimento che invece alle Politiche ha registrato una moderata crescita. Guarda caso proprio dai grillini Letta si deve guardare le spalle. Stando ai numeri Giuseppe Conte torna al 16 per cento, a un passo dal Pd. Piccola rivincita anche per Carlo Calenda e Matteo Renzi. Nonostante alle elezioni l'esito sia stato al di sotto delle aspettative, si segnala il sorpasso di Azione/Italia Viva (8 per cento) ai danni di Forza Italia (7,9).

Davanti a loro ancora una volta la Lega di Matteo Salvini. Quest'ultima varia di poco da una settimana con l'altra e si piazza all'8,6. Fanalini di coda Sinistra Italiana/Verdi al 3,8 per cento, +Europa al 2,6, Italexit al 2,1, Unione Popolare all'1,4, Italia Sovrana all'1,3, Noi Moderati allo 0,7, Vita allo 0,7 e, ultimo in assoluto, Impegno Civico. Il neonato partito guidato da Luigi Di Maio non riesce a sfondare la soglia dello 0,3 per cento. Neppure la coalizione con Bruno Tabacci ha centrato l'obiettivo prefigurato dal ministro degli Esteri uscente. E così l'ex Cinque Stelle è fuori una volta per tutte dal Parlamento.