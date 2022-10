Matteo Salvini: "Io pronto al Viminale, ma il destino..."

12 ottobre 2022 a

Il centrodestra deve trovare la quadra, in primis sui presidenti di Camera e Senato: il voto domani, giovedì 13 ottobre. Le frizioni e i nodi da sciogliere sono ancora parecchi. Ragione per la quale oggi, mercoledì 11 ottobre, si terrà un vertice con tutti i leader dell'alleanza.

Del vertice ha parlato in un video notturno su TikTok Matteo Salvini: "Il centrodestra vincerà come squadra, non come giocatori singoli. Si vince sempre di squadra. Noi abbiamo il dovere di stare insieme, di governare al meglio per i prossimi 5 anni", ha premesso.

Dunque, parlando del suo futuro: "In quale ministero andrò io? Non lo so, non ho ambizioni personali. Ho fatto il ministro dell’Interno per parecchi mesi, con buoni risultati a detta di tanti, e quindi sarei pronto a tornare domani a fare il ministro dell’Interno, non avrei problemi a tornare a farlo, però se la maggioranza di governo, se con Giorgia e Silvio decideremo di impegnarsi anche su altri fronti. Per me il destino personale viene dopo il gioco di squadra e l’interesse nazionale", ha concluso rivolgendosi agli alleati.

Ora l'attesa, dunque, per il vertice. All'incontro, assicura il Corriere della Sera, Giorgia Meloni, la premier in pectore, farà "una proposta" generosa e Salvini e Silvio Berlusconi. "e cose vanno molto bene. Poi leggo curiose ricostruzioni che saremmo “in ritardo” nella formazione del governo: immagino sappiate che non abbiamo un incarico. State tranquilli, quando lo dovessimo avere, non perderemo un minuto di tempo per fare il governo. Sono molto ottimista", ha fatto trapelare la Meloni.