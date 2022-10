Isabella Rauti, lo schiaffo a Fiano: "Quale ministero le affidano"

15 ottobre 2022 a

Isabella Rauti potrebbe diventare ministra con le deleghe della Famiglia. L’indiscrezione arriva dal Corriere della Sera, secondo cui la figlia dello storico segretario dell’Msi potrebbe essere una delle novità nella squadra di governo che Giorgia Meloni sta formando. In attesa di ricevere formalmente l’incarico da Sergio Mattarella, la premier in pectore sta cercando di definire tutte le situazioni.

Per quanto riguarda Fdi e Lega non sembrano esserci problemi, ma ovviamente va risolta la grana Forza Italia, esplosa dopo lo scontro tra Silvio Berlusconi e la Meloni, che al pizzino del Cav che la ritraeva come “supponente e arrogante” ha risposto sottolineando di non essere “ricattabile”. L’ingresso della Rauti nell’esecutivo sarebbe l’ennesimo duro colpo per la sinistra, dato che è stata proprio lei a battere il dem Emanuele Fiano nell’uninominale di Sesto San Giovanni, l’ex Stalingrado d’Italia. Un segnale dei tempi che stanno cambiando. La Rauti potrebbe non essere l’unica novità in quota Fdi all’interno della squadra di governo.

In queste ore sta prendendo quota la nomina di Fabio Rampelli in qualità di ministro della Transizione ecologica: si tratta di un dicastero chiave, che sarà chiamato ad adottare misure molto delicate sul caro bollette. Per il resto Fdi sembra avere diversi punti fermi: Raffaele Fitto agli Affari europei, Adolfo Urso alla Difesa e Guido Crosetto allo Sviluppo economico.