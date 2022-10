Capigruppo, i nomi del potere: ecco chi ha in mano il Parlamento

18 ottobre 2022 a

Ecco i nuovi capigruppo: gli uomini e le donne che avranno in mano le sorti del Parlamento e della legislatura hanno nomi, cognomi e facce. Forza Italia nomina per acclamazione Licia Ronzulli capogruppo al Senato, mentre alla Camera tocca ad Alessandro Cattaneo. Scelta di Silvio Berlusconi non scontata, e pesante: la prima aveva rischiato di far deragliare le trattative con Giorgia Meloni sul toto-ministri, il secondo era un papabile nella stessa squadra di governo. L'ex sindaco di Pavia, peraltro, non ha perso tempo e si è già mosso incontrando negli uffici di Fratelli d'Italia il collega capogruppo Francesco Lollobrigida. I meloniani confermano anche Luca Ciriani a Palazzo Madama. Ha "blindato" i suoi presidenti anche la Lega, che conferma Riccardo Molinari alla Camera (era il favorito per l'elezione a presidente della Camera prima della virata su Lorenzo Fontana) e Massimiliano Romeo al Senato.

In aula prevale la continuità con la scorsa legislatura, forse temendo ulteriori slavine nei gruppi parlamentari già messi a dura prova dai risultati delle urne del 25 settembre, con notevole sforbiciata anche a causa della riforma grillina. Enrico Letta, segretario uscente del Pd, chiede e ottiene la riconferma di Simona Malpezzi al Senato e Debora Serracchiani alla Camera. Una scelta di continuità, spiega Letta, "perché la cosa principale oggi è il congresso e noi dobbiamo essere in grado di dare al prossimo gruppo dirigente libertà, più libertà di quella che io ebbi quando sono arrivati, sugli assetti dei gruppi parlamentari. Mi sembra rispettoso nei confronti di chi vincerà il congresso". Come vice, altre due donne: Anna Rossomando al Senato e Anna Ascani a Montecitorio.

Possibili sorprese sul fronte del Movimento 5 Stelle: secondo l'agenzia Adnkronos, infatti, al ministro uscente Stefano Patuanelli potrebbe venire preferita all'ultimo Mariolina Castellone, considerata molto vicina al leader Giuseppe Conte e favorita per il ruolo di capogruppo alla Camera, con Barbara Floridia a guidare le truppe in Senato. Per la poltrona della Vigilianza Rai a cui ambiscono i 5 Stelle si fa il nome di Alessandra Todde, favorita su Riccardo Ricciardi, lo stesso Patuanelli e l'ex sindaca di Torino Chiara Appendino.