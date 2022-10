FdI smentisce Berlusconi: "Nessun accordo su Casellati"

18 ottobre 2022 a

Non c’è nessun accordo su Maria Elisabetta Casellati al ministero della Giustizia: è quanto apprende Askanews da fonti parlamentari di Fratelli d'Italia, dopo le parole di Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia, infatti, all'uscita dal Senato poche ore fa aveva detto che un'intesa con la Meloni sulla casella della Giustizia si era trovata: "Sì, c’è l’accordo”. Parole che avevano destato qualche sospetto. Ora le fonti fanno sapere che per il partito di Giorgia Meloni, il nome più adatto resta quello dell’ex Pm Carlo Nordio.

Berlusconi poco fa ha detto anche che avrebbe incontato Nordio nei prossimi giorni: "Vedremo che apporto potrà dare alla Giustizia". L'ex pm, raggiunto dalle telecamere di La7, ha quindi commentato: "Mi onora, ma finora non l'ho sentito". E ancora: "Sono disponibilissimo e onorato di sentire il presidente Berlusconi". Mentre sull'ipotesi Elisabetta Casellati alla Giustizia, l'ex pm ha dichiarato: "Sono tutte cose che vengono decise in altre sedi, sono perfettamente in linea con le direttive della coalizione, qualsiasi cosa decida la coalizione per me va bene".

Prima dell'indiscrezione riportata dalle fonti parlamentari di FdI, comunque, il partito di Giorgia Meloni ha risposto con un grande silenzio alla dichiarazione del Cav sul dicastero della Giustizia. Il leader azzurro ha poi parlato di altri quattro ministri per Forza Italia: “Tajani andrà agli Esteri e sarà anche vicepresidente del Consiglio dei ministri. Poi Saccani all’Università, Bernini alla Pubblica amministrazione e Pichetto Fratin all’Ambiente e alla Transizione ecologica”.