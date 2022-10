Alessandro Sallusti: "Berlusconi ci prende per il c***o"

19 ottobre 2022 a

La "dolcissima lettera" di Vladimir Putin a Silvio Berlusconi? Il Cav "è un genio assoluto". Alessandro Sallusti, in collegamento con Giovanni Floris a DiMartedì, su La7, dà una sua lettura allo show del leader di Forza Italia che tanto ha indispettito Giorgia Meloni. "Che Berlusconi non possa essere più il leader del centrodestra lo hanno deciso gli italiani, non lo abbiamo deciso noi - premette il direttore di Libero -. Però credo che lui sia un genio assoluto. Siamo a quasi 48 ore dalla prima volta della storia della Repubblica in cui si affidi l'incarico di premier a una donna, una donna di destra, alla vigilia dopo 10 anni di un governo eletto, e noi tutti stasera siamo qui a parlare di Silvio Berlusconi".

"Ha voluto semplicemente rubare la scena, perché lui accetta solo di essere al centro della scena e per farlo è disposto anche a dire che lui non è Silvio Berlusconi, che è un sosia e che il vero Berlusconi è morto trent'anni fa", è la battuta di Sallusti.





"Il Cav ci sta prendendo per il c***o". Guarda il video diSallusti a DiMartedì

"Oggi ha un po' esagerato, perché ha parlato di politica estera su un tema delicatissimo, e il suo immagino futuro ministro degli Esteri Tajani avrà qualche problema e la sua prima ministra avrà qualche problema ai primi vertici internazionali. Ma ci sta prendendo tutti per il c***o, e non sarà lui a decidere nulla di tutto ciò di cui sta parlando".