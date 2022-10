Guido Bertolaso al governo? Indiscreto: "Dove lo piazza la Meloni"

19 ottobre 2022 a

a

a

Guido Bertolaso potrebbe essere il prossimo ministro della Salute. L’indiscrezione arriva da Il Giornale, secondo cui la premier in pectore starebbe valutando il nome dell’ex capo della Protezione Civile per succedere a Roberto Speranza. In lizza per un dicastero considerato pesante ci sarebbero anche Francesco Rocca e Orazio Schillaci: questa è una delle ultime caselle da definire per la formazione del nuovo governo.

"Testa di ca***, rimbambito". Rumors dai piani alti: valanga su Berlusconi

Tralasciando per un momento le dichiarazioni scottanti di Silvio Berlusconi, che stanno mettendo a dura prova la tenuta della coalizione, Giorgia Meloni continua a lavorare senza sosta per completare il prima possibile la squadra dei ministri. Bertolaso alla Salute sarebbe una scelta di sicuro affidamento, tra l’altro approvata già una settimana fa da Alberto Zangrillo, che pure era stato contattato per il delicato incarico. Il primario del San Raffaele di Milano aveva però messo subito in chiaro di non essere disposto a ricoprire ruoli di tipo politico.

"Non mi piacciono queste cose". Lupi sbotta col Cav: situazione critica

“Sono certo che è in atto uno scrupoloso sforzo valutativo - ha dichiarato Zangrillo all’Adnkronos Salute - volto ad identificare una figura eccellente. Il Paese ha bisogno di saggezza, visione e competenza per iniziare un programma politico sanitario illuminato. Il toto-nomi è il modo migliore per bruciare candidature serie, ma Bertolaso, oltre a essere un caro amico, ha tutte le caratteristiche per svolgere al meglio questo ruolo”.