Jannik Sinner, ora Casper Ruud: i quarti più attesi

Sarà Casper Ruud, detentore del titolo di Madrid, l'avversario di Jannik Sinner nei quarti di finale degli Internazionali d'Italia in programma domani. Il norvegese numero 6 del ranking ha battuto 6-3/ 6-4 lo spagnolo Munaur. Il numero uno al mondo ha vinto tutti e tre i precedenti, l'ultimo dei quali alle Atp Finals 2024.

Nonostante tre set point annullati nel primo e due break point in favore dello spagnolo nel secondo Ruud non è mai stato in difficoltà contro Jaume Munar. Subito dopo il match si è detto più che pronto al match con Sinner: "Siamo di nuovo in Italia ma su una superficie diversa (rispetto al veloce torinese delle Atp Finals, ndr) sarà una grande sfida ma anche molto complicata, non vedo l'ora".