FdI espelle Emanuele Pozzolo: l'ora delle decisioni

Fratelli d'Italia ha espulso dal partito alla Camera dei deputati Emanuele Pozzolo. La decisione sarebbe stata presa dal direttivo del gruppo a Montecitorio, che si è riunito nella giornata di mercoledì 14 maggio. Al centro la vicenda che vide l'ex deputato di FdI protagonista. La notte del 31 dicembre 2023 dal revolver di proprietà di Pozzolo, durante un veglione a Rosazza (in provincia di Biella), è partito un colpo che ha ferito alla gamba Luca Campana, genero del caposcorta del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. Per la vicenda il deputato è a processo per porto illegale di arma da sparo.

Non è stato processato invece per le altre tre ipotesi di reato contenute nella richiesta della Procura di Biella. Sulla prima, quella di lesioni personali colpose, è stato disposto il non luogo a procedere perché Campana ha deciso di ritirare la querela dopo un accordo di risarcimento privato con il deputato. Per quanto riguarda le altre due, relative ai reati di esplosioni pericolose e omessa custodia di armi, la questione si è risolta con un'oblazione, ovvero il pagamento di una somma in denaro che può determinare l'estinzione di alcuni reati minori.