Maurizio Lupi sibillino: "Io ministro? Meloni farà la sintesi"

Nelle acque agitate del centrodestra dopo il caso Berlusconi si registra una possibile, clamorosa sorpresa nel toto-ministri. Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, potrebbe entrare nella squadra di governo. "Oggi iniziano le consultazioni - spiega Lupi intervistato da Rtl 102.5 -, si passa dalle parole ai fatti. Fra mille discussioni, gli italiani dopo dieci anni hanno deciso che ci deve essere una maggioranza politica di centrodestra che deve governare e una che deve stare all'opposizione. Giorgia Meloni ha dimostrato un senso delle istituzioni e chiarezza di linea".

Molte le caselle ancora aperte: dalla Giustizia (Berlusconi preme ancora per Elisabetta Casellati, FdI per Carlo Nordio) all'Agricoltura, fino agli Esteri dove il forzista Antonio Tajani potrebbe pagare carissime gli audio rubati del suo leader Silvio Berlusconi e i suoi giudizi spiazzanti su Russia, Putin, Ucraina e Zelensky. La partita, insomma, potrebbe non essere limitata a Forza Italia e Fratelli d'Italia.

"Io ministro? Farà la Meloni la sintesi con il Presidente della Repubblica - esce un po' allo scoperto Lupi -. Noi vogliamo dare il nostro contributo. Credo che l'incarico a Giorgia Meloni arriverà domani sera". "Andremo tutti insieme uniti alle consultazioni al Quirinale - aggiunge sempre Lupi, ma al Corriere della Sera - e poi venerdì sarà dato l’incarico a Giorgia Meloni. E martedì o mercoledì il governo avrà la fiducia delle camere".