Fazzolari, il fedelissimo della Meloni fuori dal governo

Tutti si aspettavano Giovanbattista Fazzolari come sottosegretario alla presidenza del Consiglio. E invece Giorgia Meloni ha fatto una scelta diversa: a ricoprire tale ruolo sarà Alfredo Mantovano. Una novità, considerando che nel toto-ministri Fazzolari era sempre stato dato come un punto fermo: d’altronde si tratta di un fedelissimo della premier in pectore, che l’ha seguita fin dagli esordi nella sezione di Colle Oppio.

Soltanto nelle ore immediatamente precedenti all’annuncio della Meloni è iniziata a circolare l’indiscrezione riguardante Fazzolari, che però dovrebbe comunque trovare un posto all’interno del governo: salvo ulteriori sorprese, sarà nominato sottosegretario con delega per l’attuazione del programma e/o per i servizi segreti. Per il resto si tratta di una giornata storica per la Meloni, che si appresta a diventare la prima presidente del Consiglio donna nella storia d’Italia. Al Quirinale ha incontrato questo pomeriggio Sergio Mattarella e ha accettato senza riserva l’incarico offertole dal presidente della Repubblica, al quale poi ha svelato la lista dei ministri.

In totale sono 24, nove senza portafoglio - a cominciare dal dicastero dei Rapporti con il Parlamento affidato a Luca Ciriani - e 15 con portafoglio. All’interno di questa formazione sono stati affidati ad Antonio Tajani (Esteri) ed a Matteo Salvini (Infrastrutture) i ruoli di vicepremier. Domani, sabato 22 ottobre, alle 10 è previsto il giuramento al Quirinale.