Salvini, prima foto al ministero: alle sue spalle... un messaggio a Meloni?

Parola d'ordine: fare in fretta. E ovviamente fare bene. Subito al lavoro. Lo ha detto Giorgia Meloni al termine del giuramento con cui è diventata premier, prima donna nella storia della Repubblica, e lo ha ribadito anche Matteo Salvini, il leader della Lega che alla carica di vicepremier somma anche quella di ministro delle Infrastrutture.

Non solo lo ha ribadito, ma Salvini si è fiondato a tempo record nel suo nuovo dicastero, per insediarsi. E lo ha reso pubblico sui social. Dopo aver ringraziato gli italiani in un primo messaggio, eccone un secondo, quello che potete vedere in calce. "In ufficio al ministero: l'Italia deve ricominciare a correre, costruire e guardare al Futuro", dunque una bandierina tricolore.

Non solo testo, però. C'è anche una foto, in cui Salvini si mostra sorridente, seduto alla scrivania, sul tavolo dei dossier e dei fogli rilegati, in mano una penna, camicia bianca e cravatta. Alle sue spalle il tricolore italiano e la bandiera dell'Unione europea.

Ma c'è di più, ci sono infatti quattro cartine geografiche appese alle sue spalle. Da sinistra verso destra, rispettivamente, abbiamo Europa, Africa, America del Nord e Sud America. E così, qualcuno, con malizia e ironia ipotizzava sui social: si tratta di un messaggio "subliminale"? Salvini vuole far capire di voler seguire da vicino le rotte dell'immigrazione? Ovviamente si scherza. A meno che ci sia un fondo di verità...