Emmanuel Macron: "Meloni? Continueremo a vigilare"

24 ottobre 2022 a

a

a

"Continueremo la vigilanza". Al di là delle parole di cortesia, Emmanuel Macron lancia un messaggio piuttosto velenoso a Giorgia Meloni. Il presidente francese domenica sera ha incontrato il neo-premier italiano a Roma, un colloquio definito "pragmatico e costruttivo" ma anche "franco". Tra le possibili cause d'attrito, il tema dei diritti umani: "Giudicheremo dagli atti - hanno sottolineato fonti dell'Eliseo - in modo concreto. C'è vigilanza, c'è un atteggiamento esigente da parte del Presidente della Repubblica".

"Sullo stato di diritto e sui valori - spiegano ancora dallo staff di Macron - guarderemo agli atti in modo concreto". Una conferma delle tensioni fra Roma e Parigi già emerse a inizio ottobre con le frasi pronunciate dalla sottosegretaria francese agli Affari europei, Laurence Boone, secondo la quale la Francia sarà "molto vigilante sul rispetto dei valori e delle regole dello stato di diritto" in Italia. Meloni aveva definito quelle parole una "inaccettabile minaccia di ingerenza contro uno Stato sovrano, membro dell'Ue".

Su Twitter, Macron ha poi pubblicato una foto con Mario Draghi, con un semplice saluto: "Grazie Mario". Più pregnanti le affermazioni sul governo di centrodestra che si è appena insediato a Roma: "Come europei, paesi vicini, come popoli amici, con l'Italia dobbiamo continuare tutto il lavoro iniziato. Riuscire insieme, con dialogo e ambizione, lo dobbiamo ai nostri giovani e ai nostri popoli. Il nostro primo incontro a Roma, Giorgia Meloni, va in questa direzione".