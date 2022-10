Meloni, "pizzino" a Salvini? "Purtroppo, dobbiamo rinviare"

25 ottobre 2022 a

Giorgia Meloni ha fatto un discorso programmatico di ampio respiro. Un vasto programma per il Paese da declinare in un'intera legislatura. L'obiettivo del premier è quello di restare a palazzo Chigi per cinque anni dando risposte concrete agli italiani sia sul fronte economico che su quello sociale. Lavoro, pensioni, tasse ma anche controllo dell'immigrazione e bollette sono i punti nevralgici del manifesto-Meloni. Come sappiamo in questo momento la priorità è una sola: quella di abbassare il costo delle bollette. Un impegno assoluto quello del governo che sovrasterà quasi certamente gli atri provvedimenti in cantiere. Abbassare il costo delle bollette è fondamentale per dare ossigeno alle famiglie in questi mesi così duri sul fronte economico.

E nell'annunciare provvedimenti in questa direzione, la Meloni manda un messaggio chiaro agli alleati segnando le priorità dell'agenda di governo: "Alla luce della crisi energetica sarà necessario mantenere e rafforzare le misure nazionali a supporto di famiglie e imprese, sia sul versante delle bollette sia su quello del carburante. Un impegno finanziario imponente che drenerà gran parte delle risorse reperibili, e ci costringerà a rinviare altri provvedimenti che avremmo voluto avviare già nella prossima legge di bilancio", ha affermato il premier.

Parole che suonano come un impegno ma anche come un messaggio alla Lega e a Forza Italia. Alcuni provvedimenti, soprattutto economici, rischiano di uscir fuori dalla prossima legge di Bilancio. La priorità resta l'energia.