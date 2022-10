Marta Fascina? "Lo hanno notato tutti": il dettaglio che fa impazzire la camera

26 ottobre 2022 a

Riflettori puntati su Marta Fascina, la "quasi moglie" di Silvio Berlusconi. Il tutto a ridosso dell'attesissimo intervento al Senato del leader di Forza Italia. Riavvolgere il nastro fino a ieri, martedì 25 ottobre, il giorno della fiducia alla Camera, giornata su cui aggiunge qualche dettaglio in più Il Tempo.

Si parla di Marta Fascina, appunto, che si trovava alla Camera. Per lei - deputata azzurra - look total-black, giacca e pantaloni. Dunque, aggiunge il quotidiano capitolino, borsetta griffata, scarpe basse e capelli raccolti in uno chignon alto, così come d'abitudine. Elegantissima.

E sempre Il Tempo aggiunge che "la parlamentare azzurra non si stacca dal cellulare e a tutti balza agli occhi la cover con il volto di Silvio Berlusconi", un dettaglio che si era già fatto notare parecchi mesi fa e che la Fascina ha deciso di riproporre. E a chi le chiedeva che cosa pensasse del discorso della premier Meloni, ha risposto: "È stato un ottimo discorso, mi è piaciuto moltissimo...". Insomma, allineata a Berlusconi anche su questo.