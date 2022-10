Piantedosi, orrore su "Domani": "Disprezza la vita umana", è bufera

27 ottobre 2022 a

Il titolo è di quelli vergognosi. Il Domani di Stefano Feltri e di De Benedetti ha un nuovo nemico: il ministro degli Interni Matteo Piantedosi. E così Maso Notarianni, attivista, prende carta e penna scrive un attacco senza precedenti contro il nuovo titolare del Viminale. Partiamo dal titolo dell'articolo: "Piantedosi vuole lasciare morire in mare i naufraghi". Un'offesa senza mezzi termini che infanga il nome del ministro già stimato prefetto di Roma e da anni una delle personalità più stimate tra quelle che rappresentano le istituzioni. Non a caso Matteo Salvini lo scelse come capo di gabinetto nella sua esperienza al Viminale.

Ma leggendo questo sfogo, ribadiamo vergognoso, il passaggio più duro è quello che va oltre la mera critica all'operato di un ministro, Notarianni è andato su personale. L'attivista scrive testuale: "Il neoministro Piantedosi ci tiene molto a fare sapere che il disprezzo per i diritti umani, in primis quello alla vita, sono acqua fresca per lui e per il suo governo". E ancora: "Tutto ciò è frutto di una sottocultura barbara e vigliacca, e di una propaganda che è falsa in ogni aspetto".

Va ricordato a Notarianni che nel periodo in cui Salvini è stato al Viminale con Piantedosi capo di gabinetto l'arrivo dei clandestini in Italia è letteralmente crollato. Risultati che non sono propaganda, ma fatti e cifre che non stiamo qui a ricordare. Ma il punto è un altro: fin dove può spingersi l'odio della sinistra e dei buonisti nel nome dell'accoglienza cieca senza freni?