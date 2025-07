La sinistra tifa per il generale Haftar pur di infangare l'Italia e Piantedosi

«Non c’è stato nessun respingimento, solo un incontro annullato perché i libici si sono risentiti per un eccesso di zelo da parte della delegazione dell’Unione Europea, ma l’incidente, seppure serio, non minerà i nostri rapporti di collaborazione ormai avviati da tempo. Gli appassionati dell’immigrazione incontrollata, che in queste ore si compiacciono per l’accaduto, sbagliano». Queste le parole di Matteo Piantedosi per spiegare quanto avvenuto martedì a Bengasi, in Cirenaica, che ha fatto esultare molti leader dell’opposizione e gonfiato i tromboni della stampa d’area progressista. Cos’è successo? L’Unione Europea aveva organizzato una missione, con il Commissario agli Affari Interni e alle Immigrazioni, Magnus Brunner, e i ministri dell’Interno di Italia, Grecia e Malta nelle due Libie, quella occidentale, la Tripolitania, guidata da Abdul Dbeibah, e la Cirenaica, quella orientale, dove comanda Khalifa Haftar. Le Libie sono due da che il Nobel per la Pace, Barack Obama, con l’aiuto del condannato per corruzione, Nicholas Sarkozy, e la benedizione, tra gli altri, dell’allora presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano (Pd), hanno pensato di ribaltare il regime di Gheddafi, selvaggiamente trucidato senza processo, per instaurare la democrazia.

LA MISSIONE

La prima Libia è riconosciuta dalle Nazioni Unite e ha mantenuto ottimi rapporti con l’Italia. La seconda è un regime non riconosciuto dall’Onu e vicino alla Turchia e alla Russia, che hanno comunque il merito di averla liberata dai tagliagole dell’Isis. La missione di martedì aveva il compito di fare il punto sul controllo dell’immigrazione clandestina. A Tripoli è andato tutto bene, ma quando la delegazione è atterrata a Bengasi c’è stato un incidente diplomatico. L’ambasciatore Ue in Libia, l’italiano Nicola Orlando, non gradiva la presenza nel gruppo d’accoglienza cirenaico del ministro dell’Interno e di quello degli Esteri di Haftar. Ne è nata una discussione e l’incontro è saltato. Orlando era l’inviato speciale in Libia per la Farnesina quando il ministro degli Esteri era Luigi Di Maio e ha ottenuto l’ambasciata a Tripoli dalla prima presidenza di Ursula Von der Leyen, quella retta dalla maggioranza di centrosinistra con l’appoggio dei grillini. La stessa che ha nominato proprio Di Maio inviato speciale della Ue nel Golfo Persico, dopo che il voto degli italiani l’aveva cacciato dal Parlamento, non perdonandogli di aver spaccato M5S per sostenere il governo di Mario Draghi.