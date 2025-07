Migranti, "Bild" contro l'Italia: "Non rispetta le regole democratiche"

Nella prima meta' del 2025, la Germania ha chiesto al governo italiano di riaccogliere 3.824 migranti registrati inizialmente in Italia ma nessuna di queste persone e' stata effettivamente trasferita e questa rappresenta una violazione del Regolamento di Dublino . Lo riferisce il quotidiano tedesco "Bild" che cita i dati dell'Ufficio federale per la migrazione e i rifugiati (Bamf). "Il rifiuto dell'Italia di accettare richiedenti asilo è noto dal 2022. All'epoca, Roma annuncio' che non avrebbe più' accolto rifugiati e migranti provenienti da altri paesi dell'Unione europea. La Germania e altri Paesi, pero', tollerano questa politica", si legge su "Bild". Quello che arriva dal giornale tedesco è un attacco, neppure tanto velato al nostro Paese e al nostro governo. Intanto la Commissione europea si prepara a presentare il 16 luglio la proposta per il nuovo quadro finanziario pluriennale, il bilancio settennale dell'Unione.

Secondo anticipazioni e indiscrezioni pubblicate dall'edizione europea del portale "Politico", uno dei pilastri del nuovo impianto sarà' una maggiore condizionalita' nell'erogazione dei fondi europei, con particolare attenzione alle politiche migratorie e al rispetto dello Stato di diritto. Il documento preparatorio della Commissione, visionato dal portale, prevede che i Paesi africani dovranno impegnarsi a contenere i flussi migratori verso l'Ue per continuare a ricevere gli aiuti di Bruxelles. Nel testo si legge: "E' necessaria una maggiore coerenza tra migrazione, asilo e politiche esterne, per garantire che l'assistenza esterna dell'Unione aiuti i Paesi partner a gestire meglio i movimenti migratori". Secondo "Politico", questa svolta riflette una crescente impostazione transazionale delle politiche europee, con l'obiettivo di neutralizzare l'avanzata delle destre in Europa e contrastare le critiche al bilancio europeo, accusato di essere troppo generoso con governi che non rispettano le regole democratiche. Il commissario alla Democrazia, Giustizia, Stato di diritto e tutela dei consumatori, Michael McGrath, ha dichiarato che nel prossimo bilancio l'accesso ai fondi Ue dovra' essere subordinato al pieno rispetto dello Stato di diritto, con impliciti riferimenti a Paesi come Ungheria, Slovacchia e, potenzialmente, Polonia.