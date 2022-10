Sondaggio Mentana: Meloni super-turbo. E c'è un crollo imbarazzante

31 ottobre 2022 a

Giorgia Meloni con il suo partito Fratelli d'Italia vola mentre il Partito democratico continua a precipitare. È quanto emerge dall'ultimo sondaggio mandato in onda da Enrico Mentana durante l'edizione serale del TgLa7 di oggi 31 ottobre. Fratelli d'Italia guadagna infatti lo 0,8 per cento e sfiora il 30 per cento dei consensi (precisamente si attesta al 29,1 per cento). Il secondo partito, il Pd, guidato da Enrico Letta, invece, perde lo 0,7 per cento e scende al 16,3 per cento. Esattamente la stessa percentuale registrata dal Movimento 5 stelle guidato da Giuseppe Conte che in questa ultima settimana è però calato di uno 0,1 per cento.

Azione-Italia Viva, il cosiddetto terzo polo di Carlo Calenda e di Matteo Renzi, sale di uno 0,2 per cento attestandosi così all'8,6 per cento e superando la Lega di Matteo Salvini che invece perde uno 0,7 per cento e cala al 7,9 per cento. Forza Italia di Silvio Berlusconi, infine, guadagna uno 0,3 per cento e risale al 6,5 per cento dei consensi.