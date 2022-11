Salvini sbotta: "Sono dei delinquenti", cosa è successo in strada

01 novembre 2022 a

Matteo Salvini sbotta dopo l'ultima azione dimostrativa di alcuni attivisti per il clima a Berlino: "Ormai siamo alla follia. Questi non sono 'attivisti per il clima', questi sono dei delinquenti", scrive il ministro e segretario della Lega in un post pubblicato sui social dove riporta la notizia di alcuni attivisti che in Germania hanno bloccato un'ambulanza con una ciclista in fin di vita a bordo ostacolando così le operazioni di soccorso.

Peraltro in Germania, i blocchi nelle strade e le azioni di sciopero degli attivisti ambientalisti sono aumentati nelle ultime settimane, in vista della COP27, che si terrà dal 6 al 18 novembre in Egitto. Nella capitale tedesca, domenica 30 ottobre due attivisti si sono incollati a un palo sostenendo lo scheletro di un dinosauro esposto al Museo di Storia Naturale. Il giorno seguente, di mattina, un collettivo chiamato "Letzte Generation" ("L'ultima generazione") ha nuovamente bloccato una strada a Berlino. Questa azione ha ritardato, secondo la stampa tedesca, un'ambulanza che doveva soccorrere un ciclista vittima di un incidente stradale. "Se questo fosse confermato, sarebbe deplorevole", si è lamentato il Cancelliere Olaf Scholz. Letzte Generation ha ammaesso di "non poter" escludere che il ritardo dei soccorsi sia stato causato dall'ingorgo causato dall'azione del gruppo.