Valentina Aprea rivela: "Dovevo entrare nel governo, poi...", bomba su Forza Italia

Un altro pesante addio tra gli azzurri. "Sono ferita ma non voglio infierire, continuerò a impegnarmi per i giovani e l’educazione, solo che lo farò senza incarichi di partito". Valentina Aprea, ex deputata di Forza Italia annuncia di abbandonare la compagine azzurra dopo quasi 30 anni. "Il mio lavoro - spiega dopo essere rimasta fuori dalla partita per divenire sottosegretaria all’Istruzione - l’avrei continuato a fare per Forza Italia".

"Io - ricorda l’ex sottosegretaria all’Istruzione del governo Berlusconi II - ho curato tante leggi, ho lavorato tanto e ora mi sembrava mio dovere portare a compimento quel percorso". "Ritengo che fosse una grande opportunità anche per il mio partito, per questo ripeto, mi sento ferita", dice ancora l’ormai ex responsabile Istruzione del partito. Aprea ora dice di prendere atto "che qualcuno ha deciso diversamente nel partito", ma non si sente di puntare il dito contro Berlusconi: "Mi spiace per lui, è una persona per la quale nutro eterna gratitudine, ma certo non averlo sentito né prima né dopo è per me un grande dolore, ma ripeto, con lui sarò sempre riconoscente". Insomma le parole della Aprea sono destinate a lasciare il segno nel partito azzurro che, va detto, non sta attraversando un periodo facile.