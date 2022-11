Conte disperato contro Meloni: "Raccapricciante, come in dittatura"

04 novembre 2022 a

Tutti in difesa dei rave party, del diritto al delirio. Già, con la popolarità di Giorgia Meloni alle stelle bisogna pur inventarsi qualcosa, anche se in questo caso l'invenzione sembra del tutto controproducente.

E tra chi si schiera in difesa del presunto diritto al rave, ecco Giuseppe Conte, leader grillino che torna a ribadire le sue posizioni ospite a Dritto e Rovescio, il programma condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4, la puntata è quella di giovedì 3 ottobre.

"Se si tratta di contrastare l'illegalità abbiamo già norme e reati, e sono il primo con la mia forza politica a dire che non dobbiamo permettere iniziative che configurano reati - premette l'ex premier e presunto avvocato del popolo -. Ma qui cosa si è fatto? Per una esibizione muscolare, per dare anche come detto dalla Meloni un messaggio simbolico, si è introdotta una norma raccapricciante, da stato di polizia, buona da regimi dittatoriali, da dittature sudamericane che ci hanno abituato nella storia a questi reati", conclude Giuseppe Conte evidentemente impegnato nella gara a chi la spara più grossa.