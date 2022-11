Elsa Fornero-choc contro Giorgia Meloni: "Il suo essere donna..."

05 novembre 2022 a

"Non ho mai sentito una sua affermazione in cui lei rivendicasse il suo essere donna": Elsa Fornero ancora contro Giorgia Meloni. Questa sua ultima dichiarazione, però, deve essere sembrata assurda a molti visto il tormentone "Sono Giorgia, sono una donna". Per non parlare della recente risposta che Meloni ha dato a Serracchiani in Parlamento: "Le sembra che io stia un passo dietro agli uomini?".

"Ma cosa dici? Maschio....". La Fornero "maestrina" perde le staffe

Intervistata da Corrado Formigli al "Forum Elle Active" a Milano, l'ex ministra parlando della Meloni ha detto: "Lei è stata molto votata, ma non penso che voglia attribuire una dimensione di genere al governo". Poi ha aggiunto che il premier "affronta i problemi e lo fa con piglio decisamente maschile". Quando l'intervistatore le ha chiesto se un presidente donna possa facilitare la soluzione dei problemi femminili nel mondo del lavoro, lei ha risposto: "Questo non è un tema di Giorgia Meloni, diciamolo tranquillamente, non mi sembra che lei metta questo come una differenziazione che in qualche misura deve essere valutata rispetto a ciò che fa". Peccato che lo scorso febbraio, come ricorda il Giornale, la Meloni abbia detto: "Uno Stato giusto metterebbe tutte le imprese nelle condizioni di poter sostenere le donne nel non dover scegliere se essere madri o lavoratrici".

"Illegalità, arretratezza patologica": gli insulti di Elsa Fornero alla Meloni

La Fornero poi è andata avanti: "Non vuole caratterizzare in senso femminile il suo decisionismo politico o almeno questo mi sembra". Infine, tornando alla domanda su cosa si deve fare per superare le difficoltà delle donne nel mondo del lavoro, l'ex ministra ha spiegato: "Costruire giorno dopo giorno quello che io chiamo valore sociale dell'indipendenza economica delle donne, perché fino a quando non si mette questo come un obiettivo della società c'è sempre questo senso di dominanza".