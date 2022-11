Sondaggio, Pd umiliato: dove vola la Meloni. Forza Italia, amara sorpresa

13 novembre 2022 a

Fratelli d'Italia a la premier Giorgia Meloni volano mentre il Partito democratico è ormai sceso sotto al Movimento 5 Stelle. È quanto emerge dal sondaggio condotto da Demos per La Repubblica. FdI, in particolare, rispetto alle elezioni politiche è salito al 28,8 per cento e, scrive Ilvo Diamanti sul quotidiano diretto da Maurizio Molinari, "hanno allargato ulteriormente le distanze dagli altri partiti. Attualmente, nel sondaggio di Demos, sono oltre 10 punti sopra al M5S", che ora si attesta al 17,3 per cento, superando il Pd, che invece ha perso quasi un punto percentuale visto che oggi è stimato al 16,9 per cento, "ill livello più basso dalle elezioni politiche del 2018. Quando si era, comunque, avvicinato al 19 per cento".

Sotto al Pd guidato da Enrico Letta, "fra il 7 e l'8 per cento, ci sono la Lega, Azione-Italia Viva e Forza Italia. Mentre più in basso si collocano Europa Verde e Sinistra Italiana (3,8 per cento), +Europa e, in fondo, Italexit" di Gianluigi Paragone. In particolare, Forza Italia di Silvio Berlusconi scende dall'8 per cento al 7,1 mentre la Lega di Matteo Salvini è pressoché stabile all'8 per cento.

Giorgia Meloni "dimostra un consenso solido e in crescita anche sul piano personale", aggiunge Diamanti. "Come leader. La fiducia nei suoi riguardi sfiora il 60 per cento: 6 punti in più rispetto al mese precedente. E 15 più di Giuseppe Conte".