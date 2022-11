Cartabianca, Boldrini: "Perché si scaglia contro le ong", fango contro Meloni

16 novembre 2022 a

Laura Boldrini è stata ospite di Bianca Berlinguer a Cartabianca, su Rai3. La deputata del Pd ha ovviamente criticato il governo presieduto da Giorgia Meloni in merito alla gestione dei flussi migratori e alla crisi diplomatica verificatasi tra Italia e Francia a causa di quanto accaduto con la ong Ocean Viking.

“Il governo - ha dichiarato la Boldrini - si scaglia contro le ong perché la sua politica migratoria è inesistente e perché deve distogliere l’attenzione dalle vere emergenze del Paese. Il 90% degli sbarchi non riguarda navi ong. Nei rapporti con la Francia è emersa tutta l’impreparazione diplomatica dell’esecutivo”. Passata l’ospitata a Cartabianca, la deputata del Pd oggi si è invece occupata di quanto sta accadendo in Iran: ha infatti presentato insieme a Lia Quartapelle un’interrogazione al ministro Antonio Tajani in merito alle azioni che il governo intende intraprendere, nei rapporti bilaterali e nelle sedi europee e internazionali, affinché le autorità iraniane cessino la violenta repressione delle proteste esplose dopo la morte di Masha Amini.

“È imperativo - ha dichiarato la Boldrini in una nota - un intervento internazionale per far sì che in Iran siano garantiti il dissenso, il diritto di manifestare e la libertà delle donne e affinché venga promossa, come ha chiesto recentemente anche la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, un'indagine internazionale indipendente sulle cause e le responsabilità della morte di Masha Amini”.