Pd a compagni a Gaza: le vacanze intelligenti

Forse qualcuno dovrebbe spiegare alla lungimirante (sic) delegazione Pd-M5s-Avs che, ieri, da El-Arish, a una ventina di chilometri dal confine di Rafah, in Egitto, guardando la Striscia di Gaza sull’orizzonte, quindi tecnicamente senza manco metterci piede, ha cominciato a sciorinare la solita (trita, ritrita e arcitrita) propaganda propal sul «genocidio» e i «crimini di Israele», che non c’era bisogno di andare fino in Medioriente. Bastava accendere uno a caso dei talk-show progressisti in onda sulle tivù occidentali o sfogliare la maggior parte dei giornali che tanto tenera con lo Stato ebraico non è stata mai, figuriamoci dal 7 ottobre in avanti, per ottenere lo stesso identico risultato. Cioè per fare l’ennesimo favore a Hamas raccontando una storia solo a metà. Invece no. Invece la triade (intesa come dem, penstastellati, verdi e sinistra) ci ha tenuto proprio, armi e bagagli, sopratutto bagagli (si sono fatti immortalare pure davanti all’aeroporto del Cairo coi trolley ancora in mano), a presentarsi sul posto e a raccogliere quante più testimonianze con cui rifocillare i propri discorsi lì e soprattutto qui.

TOUR DELL’ORRORE

D’altronde la leader della carovana, la democratica Laura Boldrini, sui social network, giusto venerdì, era stata chiarissima: l’obbiettivo, per lei, è e rimane «entrare a Gaza» con lo scopo di «denunciare l’orrore» attribuito alle Idf con la stella di David sul braccio e tutto quel che ne deriva (poi entriamo anche nel merito delle dichiarazioni). Il gran giorno del “blitz umanitario” dovrebbe essere oggi, ma nel frattempo il tour si è trasformato in una sfacchinata di «nove ore attraverso il Sinai» (parola della deputata Valentina Ghio, Pd) e s’è fermato a pochi passi dalla meta. Punto stampa (sacrosantissimo, ché senza quello, cioè senza il ritorno mediatico, chi te l’ha fatto fare?) e riposino fronte mare, tra una comunicazione strappalacrime (a senso unico) e un appello alla premier Giorgia Meloni affinché si adoperi per il miracolo, al secolo per lo «sblocco immediato degli aiuti».