Salvini: "Verme, finisci i tuoi giorni in galera". Contro chi si scatena

Una svolta inattesa: oggi, mercoledì 16 novembre, in Pakistan è stato arrestato il padre di Saman Abbas. Shabbar Abbas è stato arrestato per l'omicidio della figlia 18enne, scomparsa dalla provincia di Reggio Emilia la notte del 30 aprile 2021, dopo che aveva rifiutato un matrimonio combinato in ossequio alla religione islamica della famiglia.

L'uomo, si apprende, è stato aggiunto nel tardo pomeriggio nella zona del Punjab, in riscontro alla richiesta di arresto provvisorio ai fini estradizionali. Ora, però, si apre la battaglia per ottenere l'estradizione, tutt'altro che scontata. Ad attenderlo, la giustizia italiana: sul fatto che sia lui l'omicida di Saman, con la complicità dei familiari, non ci sono più dubbi. Le prove sono schiaccianti.

E sulla vicenda è intervenuto Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture. Il leghista lo ha fatto su Twitter, con un breve e durissimo cinguettio. "Se colpevole, deve finire i suoi giorni in galera - ha premesso -. E non chiamatelo padre, ma verme, per rispetto della povera Saman", ha concluso Matteo Salvini.