Piazzapulita, sondaggio fa godere Salvini e Meloni: come rosica Formigli

18 novembre 2022 a

Giorgia Meloni vola nei sondaggi e sfiora il 30 per cento. Mentre il Pd precipita e viene scavalcato dal Movimento 5 stelle. È quanto emerge dall'ultima rilevazione sugli orientamenti di voto effettuata da Index research per Piazzapulita e illustrata da Corrado Formigli durante l'ultima puntata del 17 novembre. Fratelli d'Italia, infatti, guadagna mezzo punto e sale così al 29,6 percento, il Movimento 5 stelle guidato da Giuseppe Conte si conferma il secondo partito con il 16,8 per cento (più 0,1), e sorpassa ormai il Partito democratico di Enrico Letta che perde ancora consensi e scende al 16,5 per cento (-0,2 per cento).

Qui il sondaggio di Indez research illustrato da Formigli

La Lega di Matteo Salvini, probabilmente trascinata dalla fiducia nel governo di Giorgia Meloni (il centrodestra in totale arriva sopra il 44 per cento), recupera consensi e si attesta quindi all'8,2 per cento (più 0,1 per cento rispetto alla settimana precedente). Il terzo polo (Azione di Carlo Calenda e Italia Viva di Matteo Renzi) è invece stabile all'8 per cento mentre Forza Italia di Silvio Berlusconi registra un 6,5 per cento (più 0,1 per cento).

Per quanto riguarda gli altri partiti, Europa Verde e Sinistra Italiana scendono al 3,9 per cento, + Europa sale al 3 per cento e ItalExit di Gianluigi Paragone cala al 2,3 per cento.