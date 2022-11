PiazzaPulita, il delirio di Conte: "Immigrati? Giorgia Meloni traditrice"

18 novembre 2022 a

Ora, Giorgia Meloni diventa anche una traditrice. A giocarsi l'ultima carta, l'ultima palata di fango, è Giuseppe Conte, il leader del M5s. E se la gioca nel territorio più adatto, quando si tratta di dar contro alla Meloni: lo studio di PiazzaPulita, il programma di Corrado Formigli in onda su La7, dove si parlava della premier al G20, di come si è mostrata e della gestione dell'emergenza migranti.

Interpellato su questi punti da Formigli, ecco che Conte argomenta: "Guardi, ho pensato che avremmo capito qualcosa di più della sua postura, della politica estera. Ma tornando al tema dell'interesse nazionale, come lo difende? Sugli immigrati ha detto che avrebbe fatto blocco navale. E ha tradito le aspettative illusorie che ha offerto ai suoi elettori, perché li ha fatti sbarcare tutti. Ha ottenuto soltanto un'attenzione diplomatica incredibile e inutile con la Francia", ha concluso. Insomma, Meloni traditrice. Con quel clamoroso braccio di ferro con Parigi e Ue, per il grillino, avrebbe "tradito le aspettative degli elettori". Convinto lui...

"E chi ha ragione nello scontro con la Francia?", chiede poi Formigli. "Lì è difficile distribuire torti e ragioni, perché io ci sono passato. So come ragionano i francesi e particolarmente il presidente Macron: non vuole sbarchi nelle sue coste. Allora io dico ai francesi: attenzione, la Francia si affaccia sul Mediterraneo, ha le coste sul Mediterraneo - spiega il leader M5s ed ex premier -. Quindi se ogni tanto anche per sbaglio dovesse capitare una nave che approda alle coste francesi, quelle reazioni così non sono accettabili. Detto questo c'è una contraddizione di fondo: sono sbarcati tutti. Quindi queste esibizioni muscolari fine a sé stesse non tutelano gli interessi nazionali", conclude Giuseppe Conte.

