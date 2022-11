Maria Elena Boschi? Minigonna, tacco a spillo e... da svenire: la Camera si ferma

19 novembre 2022 a

Riavvolgiamo il nastro di qualche giorno, quasi un mese per la precisione. Torniamo al 25 ottobre, giorno delle dichiarazioni programmatiche del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e del voto di fiducia al governo, per la precisione siamo alla Camera dei Deputati.

E a Montecitorio, ovviamente, c'era anche Maria Elena Boschi, neo rieletta con Italia Viva, il partito di Matteo Renzi che al voto del 25 settembre si era presentato apparentato con Azione di Carlo Calenda.

E la Boschi, in quell'occasione, ha sfoggiato un look sensazionale, elegantissimo e seducente. Pazzesca. Mozzafiato. Per lei un copriabito nero e un vestitino rosso fuoco, una sorta di minigonna. A completare l'outfit, rigoroso tacco a spillo e una cintura nera. Impeccabile e bellissima